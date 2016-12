Mitbestimmung Betriebsversammlung als Arbeitskampf

Ursprünglich hatte der regionale Betriebsrat eine Teilbetriebsversammlung am 27. Oktober 2014 um 14:30 Uhr für 1,5 Stunden angesetzt. Ver.di rief bundesweit zu dreistündigen Betriebsversammlungen in den Paketzentren der Post am 5. Dezember 2014 in der Hauptbearbeitungszeit ab 18:00 Uhr auf.